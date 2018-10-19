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Kocaeli'deki fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu 3 kadına zorla fuhuş yapıldığı iddia edilen Hacıhalil Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen Z.Y, Y.F ve M.K'nin işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüpheliler tutuklandı.

Bu arada operasyonda kurtarılan Özbekistan uyruklu kadınlar S.Z, M.F ve A.M Yabancılar Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden sonra sınır dışı edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş operasyonu

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