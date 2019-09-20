Kocaeli’deki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kiraladıkları evde fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklanırken, sevgilisi olduğu iddia edilen kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanda fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen adresi takip altına aldı. Apartmandan çıkan ‘müşteri’ sıfatındaki şahısların ifadesini alan ekipler, evde bulunan 2 Azerbaycan uyruklu kadının fuhuş yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekipler daha sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı H.A. (47) ve 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadınlar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette şahısların verdiği ifadelerinde, H.A. ve sevgilisi olduğu iddia edilen M.S.’nin (31) sosyal medya üzerinden ilan vererek müşteri bulduklarını söyledikleri öğrenildi. Alınan ifadeler doğrultusunda M.S. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından fuhuş yaptıkları belirlenen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı 2 kadın serbest bırakıldı. Fuhşa aracılık ettikleri tespit edilen H.A. ve M.S. ise tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkarılan M.S.‘nin tutuklanmasına karar verilirken, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

