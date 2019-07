Kocaeli’deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5’inin tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, takip altına aldıkları kadınların, anlaştıkları müşterilerle daha sonra aynı mahallede bulunan bir otele gittikleri belirlendi. Oteli takibe alan ekipler, anlaştıkları kadınlardan önce geldikleri otelden belirli bir miktar komisyon ödeyerek oda kiralayan müşterilerin daha sonra odada kadınları bekledikleri ve kadınların daha sonra odaya giderek fuhuş yaptıklarını tespit etti. Yapılan incelemeler sonrasında fuhuş yuvasına dönüştürülen ve bu amaçla kullanılan otele operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri belirlenen otel sahibi E.K. (23), otel sahibinin babası V.K. (56), otel sahibinin amcası O.K. (45), oteldeki kadınları belirli bir para karşılığında müşterilerin evlerine götüren taksi sürücüsü E.D. (43), otelin resepsiyonunda görevli E.B. (30) ve C.K. (30) yakalanarak gözaltına alındı.

Fuhuş yapan 2’si Azerbaycan, 2’si Özbekistan vatandaşı olmak üzere toplam 6 kadın Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Alınan ifadelerinin ardından Türk vatandaşı olan 2 kadın serbest bırakılırken, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve çeşitli suçlardan suç kayıtlarının olduğu öğrenilen E.K., V.K., O.K., E.D., E.B. ve C.K. isimli şahıslar Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Belli bir komisyon karşılığında şahısların fuhşa aracılık ettirdikleri otel ise mühürlendi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan E.K., V.K., O.K., E.B. ve C.K.’nin tutuklanmasına karar verilirken, E.D.’nin ise serbest bırakılmasına karar verildi.