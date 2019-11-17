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Kocaeli'deki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:04 | Son Güncelleme

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle tekrar gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı konularak serbest bırakılan zanlı, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle yeniden gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün tekrar gözaltına alınan M.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.A, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

- Süreç

Başiskele ilçesinde yaşayan iş adamı M.A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı videosunun sosyal medyada tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 15 Kasım Cuma günü gözaltına alınmıştı.

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan M.A, dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlı, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle dün akşam tekrar gözaltına alınmıştı.

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