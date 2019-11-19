Kocaeli'deki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" soruşturması

Bu sözlerin son derece çirkin, ahlak ve edep dışı sözler olduğunu dile getiren Ellibeş, "Şüpheli Mehmet Avcı, bahse konu bu çirkin paylaşımında anayasal çerçevede örgütlenmiş, milyonlarca üyesi bulunan, yapılan demokratik ve şeffaf seçimlerle halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak iktidar olan AK Parti'ye, partinin liderine ve mensuplarına karşı galiz ve katlanılması mümkün olmayan saldırıda bulunmuştur." diye konuştu.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle tutuklanan Mehmet Avcı hakkında hazırlanan şikayet dilekçesinin partililerce imzalanmasının ardından Ellibeş ile partinin ilçe ve belediye başkanları tarafından dilekçe savcılığa sunuldu.

KOCAELİ (AA) - AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve çok sayıda partili, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle tutuklanan zanlıdan şikayetçi oldu.

Ellibeş, şüphelinin söz konusu paylaşımını yaparken kin ve öfke dolu bir dil kullandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Partililerin şahıslarına, ailelerine, kızlarına ve çoluk çocuklarına dil uzatmış, uygunsuz ve yakışıksız benzetme ve yakıştırmalarda bulunmuştur. Şüphelinin paylaştığı bu sözler parti camiamızda çok büyük bir tepki ve öfke oluşturmuştur. Demokratik bir ülkede özgür düşünce ve serbest tartışma esastır ancak hakaret ve sövgüye mahal yoktur. Hele hele topyekun bir kitleyi hedef alan saldırılar çok tehlikelidir. Demokratik barış ortamını zedeler, toplumsal istikrarı yok eder. Bu nedenle şüpheli Mehmet Avcı'nın sözleri, AK Parti camiasını ve liderini hedef alsa da bu sözler toplumu kin ve nefrete sürükleyen, bölücülük yaratan sözlerdir. Bu nedenle bu sözleri tolere edilemez, hoş görülemez."

- "Hakaret acziyettir"

"Yine belirtmek gerekir ki; hakaret acziyettir, fikir fukaralığıdır ve aynı zamanda suçtur." diyen Ellibeş, "Bu nedenle şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada açılacak davaya şikayetçi olarak katılmak amacıyla AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş olarak ben, başkan yardımcılarım, yönetim kurulu arkadaşlarım, ilçe başkanlarım ve yönetimleri olarak başsavcılığa başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Kamu adına başsavcılık adına başlatılan soruşturmaya bizler de takipçi olarak katılıyoruz." ifadelerini kullandı.