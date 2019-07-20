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Kocaeli’deki kadın cinayetinde 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 20:43 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki gurubun kavgasında ateşlenen silahla hayatını kaybeden kadının öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Olay gece 03.00 sıralarında Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’deki kadın cinayetinde 2 tutuklama

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki gurubun kavgasında ateşlenen silahla hayatını kaybeden kadının öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Olay gece 03.00 sıralarında Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşayan Ebru Tenk (34), erkek arkadaşı ile kavga etmesi sonrasında aralarını düzeltmesi konusunda arkadaşı F.K.’dan yardım istedi. F.K. ile birlikte erkek arkadaşının yanına giden Ebru Tenk, yaşanan tartışma sonrası olay yerinden ayrıldı. Tenk daha sonra bir kez daha barışmak için arkadaşı F.K.’yı yanına alarak gece saatlerinde Girgin Sokak üzerinde erkek arkadaşı ve beraberindeki grupla buluştu. Buluşmada çıkan tartışma sonrası taraflar itişmeye başladı. Olayı duyan F.K.’nın eşi V.K. da (38), abisi E.K. (40) ile olay yerine geldi. Eşinin itildiğini gören V.K. yanında taşıdığı silahla havaya ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden birinin isabet ettiği Ebru Tenk göğsünden yaralanarak yere yığıldı. Kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören iki gurup olay yerinden kaçarken, yaralı kadını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Tenk, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceme sonrasında silahı ateşleyen şahsın V.K. İzmit’te abisi E.K. ise Derince’de gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgularında suçunu kabul eden V.K., olay yerinde olan eşi F.K.’nın itildiğini görünce kavgayı ayırmak için havaya ateş açtığı o sırada çıkan kurşunlardan birinin Ebru Tenk’e isabet ettiğini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahsılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’deki kadın cinayetinde 2 tutuklama

Kocaeli’deki kadın cinayetinde 2 tutuklama

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