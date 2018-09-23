Kocaeli'deki kazada ölen ortaokul öğrencisi, toprağa verildi

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde lastiği patlayan midibüsün devrilmesi sonucu ölen ortaokul öğrencisi Necati Enes Solak (13), memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Polis memuru babası Muhammet Fatih Solak, cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Aksaray'dan İstanbul'daki bir programa katılmak için yola çıkan öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, Aksaray 19 Mayıs Ortaokulu öğrencisi Necati Enes Solak ile öğretmen Tufan Baydan (28) yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

Necati Enes Solak'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru babası Muhammet Fatih Solak'a teslim edildi.

Necati Enes Solak'ın cenazesi bugün memleketi Konya'da Hacı Veyis Camii'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Ak Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve yakınları katıldı. Baba Muhammet Fatih Solak, oğlunu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

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