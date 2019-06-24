Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.

Kardeşinin, sanıklara ait binanın satılacağını söyleyince eve müşteri bulduğunu anlatan M.K, "Müşteri ile Tuncer'i bir araya getirdim. Satış oldu. Ölen Meryem Tahnal'ı tanımıyorum ancak kardeşimle bir tarihte pikniğe giderken, deniz kenarında Meryem'i gördüm. O sırada bir ağaca bağlanmıştı. Sanıklar ise orada arabanın içindeydi. Kardeşim onların olduğu yere gidince Tuncer Ustael arabadan çıktı. İkisi arasında bir konuşma oldu. Daha sonra Meryem'i alarak oradan hep birlikte uzaklaştılar." şeklinde konuştu.

M.K, Meryem Tahnal'ı ağaca bağlı gördüğünde aile içi bir sorun olduğu için polise haber vermediğini ifade ederek, "Daha önce Tuncer ile alkol aldık. Tuncer, bana Meryem'in kendisine iğne yaptığını ve tecavüz ettiğini söyledi. Bunu söylerken yanımızda başka arkadaşlar da vardı. Daha sonraki görüşmelerimizde evi cinler nedeniyle sattığını söyledi." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Temel Hak ve Adil Fırsatlar İzleme Derneğinin davaya katılma talebininin, suçtan zarar görmediği gerekçesiyle reddini, tanık olarak gelmeyen baba Harun Palu'nun beyanının alınması için bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesini, R.T.T'nin beyanının alınması için talimat yazılmasını talep etti.