HABER

Kocaeli'deki "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, haciz ve yakalaması bulunan lüks araçların parçalanarak ihaleye sokulduğunun tespit edilmesi üzerine, üç ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u adliyeye çıkarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Grup Amirliği'nce, üzerinde haciz ve yakalama kaydı bulunan lüks araçları parçalayıp icra yoluyla ihaleye sokarak düşük fiyatla aldıkları, daha sonra sökülen parçaları araçlara takarak haksız menfaat temin ettikleri ve bu şekilde ihaleye fesat karıştırdıkları, bu suçu işlerken kamu görevlilerine rüşvet verdikleri tespit edilen kişilere operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, Kocaeli, İstanbul ve Artvin illerinde bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon neticesinde, 12 şüphelinin gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirildiği aktarıldı.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yasal işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, M.Ç, G.A. ve M.A. isimli şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, diğer şüpheliler E.A, İ.K, M.K, S.U, B.H, N.Ö, Y.D, A.Ö. ve K.T'nin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği bildirildi.

Önceki gün, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yediemin otoparkında bulunan araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Polis ekiplerince 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

PARTNER'Konuşmak istemiyorum''Konuşmak istemiyorum'
İBB’den okul servislerine sıkı denetimİBB’den okul servislerine sıkı denetim
Van'da 276 kaçak göçmen yakalandı (2)Van'da 276 kaçak göçmen yakalandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gebze Kocaeli KOM rüşvet ihaleye fesat karıştırma operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Şemsiyelere terör operasyonu!

Şemsiyelere terör operasyonu!

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.