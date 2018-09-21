KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, haciz ve yakalaması bulunan lüks araçların parçalanarak ihaleye sokulduğunun tespit edilmesi üzerine, üç ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u adliyeye çıkarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Grup Amirliği'nce, üzerinde haciz ve yakalama kaydı bulunan lüks araçları parçalayıp icra yoluyla ihaleye sokarak düşük fiyatla aldıkları, daha sonra sökülen parçaları araçlara takarak haksız menfaat temin ettikleri ve bu şekilde ihaleye fesat karıştırdıkları, bu suçu işlerken kamu görevlilerine rüşvet verdikleri tespit edilen kişilere operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, Kocaeli, İstanbul ve Artvin illerinde bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon neticesinde, 12 şüphelinin gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirildiği aktarıldı.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yasal işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, M.Ç, G.A. ve M.A. isimli şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, diğer şüpheliler E.A, İ.K, M.K, S.U, B.H, N.Ö, Y.D, A.Ö. ve K.T'nin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği bildirildi.

Önceki gün, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yediemin otoparkında bulunan araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Polis ekiplerince 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

