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Kocaeli’deki şafak operasyonu polis kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 17:05 | Son Güncelleme

Kocaeli ve İstanbul’da sabah saatlerinde düzenlenen, 6 DEAŞ şüphelisi ve PKK propagandası yapan 9 şahıs olmak üzere 15 kişinin gözaltına alındığı “18 Mart” adlı operasyon, polis kamerasına yansıdı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütlerine düzenlenen şafak operasyonu polis kameraları tarafından kaydedildi.

Kocaeli’deki şafak operasyonu polis kamerasına yansıdı

Kocaeli ve İstanbul’da sabah saatlerinde düzenlenen, 6 DEAŞ şüphelisi ve PKK propagandası yapan 9 şahıs olmak üzere 15 kişinin gözaltına alındığı “18 Mart” adlı operasyon, polis kamerasına yansıdı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütlerine düzenlenen şafak operasyonu polis kameraları tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, DEAŞ üyesi ve PKK propagandası yapan şahıslara yönelik inceleme başlatan Kocaeli TEM ekipleri, belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Kocaeli’nin 7 ilçesi ve İstanbul’da eş zamanlı olarak “18 Mart” adı altında düzenlenen operasyonlarda sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan 9 şahıs ve Suriye’de DEAŞ saflarında saldırılara katılıp Türkiye’ye döndüğü belirlenen 6 DEAŞ’lı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şahsın, sorgularının yapılması için Kocaeli Emniyetine götürüldüğü öğrenildi.
Öte yandan, şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyon anı polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda ekiplerin belirlenen adreslerdeki evlere girme anları ve evde yaptığı aramalar görülüyor.

Kocaeli’deki şafak operasyonu polis kamerasına yansıdı

Kocaeli’deki şafak operasyonu polis kamerasına yansıdı

Kocaeli’deki şafak operasyonu polis kamerasına yansıdı

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