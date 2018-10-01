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Kocaeli'deki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:07 | Son Güncelleme

Kaynarca ilçesinde su baskınlarına yol açan kuvvetli yağışın ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde su baskınlarına neden olan kuvvetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kandıra Kaymakamlığı tarafından oluşturulan iki ayrı hasar tespit komisyonu, kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören mahalle ve tarım arazilerinde zararın belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar Lokmanlı Mahallesi'nde bir çiftçiye ait bin rulo saman ile istinat duvarının zarar gördüğü belirlendi.

Pınarlı Mahallesi'nde 5 ev, Safalı Mahallesi'nde bir ev ile bir samanlıkta hasar oluştuğu kayıt altına alındı.

Tarım alanlarındaki kayıpların tespitine ilişkin çalışmalar devam ederken, DSİ ekipleri de dere yataklarında ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
hasar Kocaeli sağanak

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