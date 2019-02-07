Kocaeli'deki şantaj ve silahlı saldırı iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kargo firmasına şantaj yaptıkları ve iş yerine silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kargo firması sahibi C.F'nin (50), iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldığı ve eski çalışanı H.B'nin şantajla 50 bin lira istediğini iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturmayı genişletti.

Daha önce 3 şüphelinin gözaltına alındığı olayla irtibatı olduğu değerlendirilen A.A. ve F.A. da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gebze ilçesinde 30 Ocak'ta, kargo firması sahibine şantaj yaptıkları ve iş yerine silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden A.B. (20) tutuklanmış, D.B. (47) savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, H.B. (25) adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

