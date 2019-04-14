Kocaeli'deki silahlı kavga

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki bir otelin restoranında Erkan Katmış'ı (38) silahla öldürdüğü ileri sürülen A.Ş'nin bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı. A.Ş'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki bir otelin restoranında İzmit'te işletmecilik yapan Erkan Katmış (38) ile aralarında husumet olduğu öne sürülen A.Ş arasında tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda, A.Ş'nin silahından çıkan 3 kurşun, Katmış'ın vücuduna isabet etmişti.

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan Katmış, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

