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Kocaeli'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Nisan'da Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki bir otelin restoranında Erkan Katmış'ı (38) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki bir otelin restoranında, İzmit'te işletmecilik yapan Erkan Katmış (38) ile aralarında husumet olduğu öne sürülen A.Ş. arasında tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda, A.Ş'nin silahından çıkan 3 kurşun, Katmış'ın vücuduna isabet etmişti.

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan Katmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Zanlı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, gözaltına alınmıştı.

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cinayet Erkan Katmış izmit

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