HABER

Kocaeli'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

Kandıra ilçesinde iki grup arasında 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'deki silahlı kavga

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

Akdurak Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasındaki kavgada 17 kişinin tüfekten çıkan saçmalarla yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.Ç, B.Ç, E.Ç ve N.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.O. ve I.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılıkça salıverildi.

Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde 15 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi, karşı gruptakilere tüfekle rastgele ateş açmış, saçmaların isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 17 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli'de silahlı kavga: 17 yaralı

Hayalindeki karavanı 4 saniyede yaptıHayalindeki karavanı 4 saniyede yaptı
Safranbolu'da dükkan önünde lokum ikramına yasakSafranbolu'da dükkan önünde lokum ikramına yasak
Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kameradaÖğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye Kandıra kavga yaralı

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı

İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı

Trabzon'da sır cinayet! Otopside ortaya çıktı

Trabzon'da sır cinayet! Otopside ortaya çıktı

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Son dakika: Unkapanı alt geçidinde bir kişi ölü bulundu

Sağanak bir can aldı! Alt geçitte ölü bulundu

9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Bodrum'da kıskıvrak yakalandılar

Son dakika: Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.