Kocaeli'deki şüpheli ölüm

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dinlenme tesislerinde yabancı uyruklu bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde Çekyalı Rumeys Kantae'nin (38) cesedinin bulunmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Kantae'nin, çevredeki kamera görüntülerinden bir araçla olay yerine getirilerek bırakıldığını tespit eden polis, aracın plakasından yola çıkarak şüphelilerin Aksaray'da olduğunu tespit etti.
Burada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda akraba oldukları öğrenilen İ.D. (34) ve O.Ş. (31) gözaltına alındı.
Kocaeli'ye getirilen şüphelilerin, Adana'da bulunan 33 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla iki minibüse bindirerek 100'er lira karşılığında İstanbul'a götürmek üzere yola çıktıkları, Kantae'yi ise yolda fenalaşınca paniğe kapılarak dinlenme tesisi içinde indirdikleri ve diğer yolcuları da orada bırakarak kaçtıkları belirtildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız
Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!
Avrupa'da büyük çatlak! Yetkileri askıya alındı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum