Kocaeli'deki şüpheli ölüm

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dinlenme tesislerinde yabancı uyruklu bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 11 Eylül'de Körfez ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, üzerinden Çekya vatandaşı Rumeys Kantae (38) adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan cesedin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan İ.D. (34) ve O.Ş'nin (31) savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde 11 Eylül Salı günü cesed bulunmuştu.

Çevredeki kamera görüntülerinden cesedin bir araçla olay yerine bırakıldığını tespit eden polis, aracın plakasından yola çıkarak şüpheliler İ.D. (34) ve O.Ş'yi (31) Aksaray'da gözaltına almıştı.

Kocaeli'ye getirilen şüphelilerin, Adana'da bulunan 33 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla iki minibüse bindirerek yüzer lira karşılığında İstanbul'a götürmek üzere yola çıktıkları, Kantae'yi ise yolda fenalaşınca paniğe kapılarak dinlenme tesisi içinde indirdikleri ve diğer yolcuları da orada bırakarak kaçtıkları belirtilmişti.

