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Kocaeli'deki taşlı sopalı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 00:54 | Son Güncelleme

İzmit ilçesinde çıkan kavganın ardından yaşanan olaylarda 6 polis yaralandı

Kocaeli'deki taşlı sopalı kavga

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda 6 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdar Mahallesi'nde Roman vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgayı ayırmak isteyen 6 polis, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışanlar dağılırken, polis ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi ise sürüyor.

Serdar Mahallesi'nde Roman vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada tarafları ayırmak için bölgeye polis ekipleri sevk edilmiş, olaylara karışan 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Kocaeli'de taşlı sopalı kavga

Kocaeli'de taşlı sopalı kavga

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Kocaeli'deki taşlı sopalı kavga

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