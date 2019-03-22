Kocaeli’deki terör operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan aralarında DEAŞ, FETÖ ve PKK şüphelilerin olduğu 14 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik incelemelerini sürdüren Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Kocaeli’nin 7 ilçesi ve İstanbul’da eş zamanlı olarak "18 Mart" adı altında düzenlenen operasyonlarda sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptığı tespit edilen 9 kişi ve Suriye’de DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılara katılıp Türkiye’ye döndüğü belirlenen 6 DEAŞ şüphelisi ve 2 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 3’ü DEAŞ, 2’si FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi olan ve PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 9 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs Kocaeli Adliyesine sevk edildi.



