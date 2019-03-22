HABER

Kocaeli’deki terör operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Kocaeli’de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan aralarında DEAŞ, FETÖ ve PKK şüphelilerin olduğu 14 şahıs adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik incelemelerini sürdüren Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi.

Kocaeli’deki terör operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan aralarında DEAŞ, FETÖ ve PKK şüphelilerin olduğu 14 şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik incelemelerini sürdüren Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Kocaeli’nin 7 ilçesi ve İstanbul’da eş zamanlı olarak "18 Mart" adı altında düzenlenen operasyonlarda sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptığı tespit edilen 9 kişi ve Suriye’de DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılara katılıp Türkiye’ye döndüğü belirlenen 6 DEAŞ şüphelisi ve 2 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 3’ü DEAŞ, 2’si FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi olan ve PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 9 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli’deki terör operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’deki terör operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’deki terör operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’deki terör operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Mermer atölyesine giren hırsız yakalandıMermer atölyesine giren hırsız yakalandı
Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 2 gözaltıJandarmadan kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.