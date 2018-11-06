Kocaeli'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen S.A, P.A, İ.A. ve M.A'nın savcılık sorguları tamamlandı.

Şüphelilerden P.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Süreç

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Anadolu Otoyolu İzmit Gültepe Tesisleri'nde bir aracı durdurmuştu.

Polis ekipleri, araçtaki S.A, P.A, İ.A. ve M.A'nın, Suriye uyruklu olduklarına dair evrak göstermesi ve çelişkili ifade vermesi üzerine araştırmayı genişletmiş ve şüphelilerden S.A'nın 2005'te terör örgütü PKK/KCK adına kırsalda eylemlerde bulunduğu, silahlı eylemleri sırasında mayına basması sonucu sol bacağının koptuğu, Irak'ın kuzeyindeki Mahmur kampında tedavi gördüğü, sol bacağının kesilerek protez takıldığı ve Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütüne üye olma" suçundan arandığını tespit etmişti.

Ayrıca şüpheli P.A'nın da S.A'nın eşi olduğu ve Van'da "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçundan aranmasının olduğu, diğer şüpheliler İ.A. ve M.A'nın ise terör örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenmişti. Şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları ifade edilmişti.

