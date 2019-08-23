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Kocaeli'deki toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

İzmit ilçesinde toprak kayması olduğu iddiasıyla tedbir amaçlı boşaltılan iki binadaki dairelerin sahiplerinin endişeli bekleyişi sürüyor - Daire sahiplerinden Hasan Tarhan: - "İstinat duvarının bir kısmının dökülmesi endişe verdi. İnsanların korkusu oldu. Önlem alınması daha iyi tabii ki ama aslında çok da büyük bir şey değil"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bahçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle tahliye edilen iki binanın sakinlerinin endişeli bekleyişi devam ediyor.

Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak'ta dün bir binanın arkasındaki toprak kısmın, Maslak Sokak'taki bir binaya doğru kayması sonucu boşaltılan iki binadaki dairelerin sahipleri, sabah saatlerinde konutlarının olduğunu bölgeye geri döndü.

Daire sahiplerinin binaların önünde bekleyişi devam ediyor.

Daire sahiplerinden Hasan Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istinat duvarında yüzeysel olarak bulunan taşların ve bir kısım dolgu toprağın da döküldüğünü söyledi.

İstinat duvarının üzerindeki toprakta herhangi bir çökme meydana gelmediğini ifade eden Tarhan, tedbir amaçlı eve girmediklerini ve binanın mühürlendiğini kaydetti.

Tarhan, çok büyük bir hasarın olmadığını dile getirerek, "İstinat duvarının bir kısmının dökülmesi endişe verdi. İnsanların korkusu oldu. Önlem alınması daha iyi tabii ki ama aslında çok da büyük bir şey değil. Yetkili kişiler gelecek, bakacak evlere girilir veya girilmez diye karar verilecek. Şu ana kadar bize haber ulaşmadı." diye konuştu.

Ev sahiplerinden bir kısmının yakınlarında bazılarının da belediyenin misafirhanesinde kaldığını anlatan Tarhan, alt binada ise genel olarak öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

Tarhan, bugün binayı kontrol ettiklerinde binada bir çatlak ve kayma görmediklerini aktardı.

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Kocaeli toprak kayması

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