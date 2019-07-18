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Kocaeli'deki uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:26 | Son Güncelleme

Kocaeli'deki uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında örgüt lideri olduğu öne sürülen şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" soruşturması kapsamında 17 Ocak'ta İran plakalı araçta yapılan aramada 107 kilogram eroin ele geçirildiği, olayla ilgili gözaltına alınan 5'i İran uyruklu 7 şüphelinin tutuklandığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında 24 Nisan'da kargo aracına verilmiş çeyiz sandığı içerisine zulalı 11 kilo 200 gram kokain yakalandığı aktarılan açıklamada, "Konuyla ilgili 2 kişi yakalanmış, kargo aracının şoförü ifadesi alınarak serbest bırakılmış, adli makamlara sevk edilen 1 kişi ise tutuklanmıştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, örgütün lideri pozisyonundaki şüpheli A.K'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandığı gözaltına alındığı ve aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtilerek, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 9'unun tutuklandığı, bir kişinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli uyuşturucu kaçakçılığı

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