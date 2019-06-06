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Kocaeli'deki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 21:51 | Son Güncelleme

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Çayırova ilçesinde bir fabrika ve lojistik deposunda çıkan, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 2 savcı görevlendirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı Akpınar isimli tekstil fabrikası ve lojistik deposunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Fabrikada bayram mesaisi nedeniyle yaklaşık 30 kişi olduğu aktarılan açıklamada, yangın başladığı andan itibaren çalışanların bir kısmının dışarı çıktıkları, içeride kaldığı düşünülen şahısları kurtarma çalışmaları ve yangını soğutma işlemi devam ettiği, yangında ölen kişi sayısının 4 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bu kapsamda olayın soruşturulması için 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiği, maddi gerçeğin tüm yönleriyle aydınlatılması adına soruşturmanın devam etttiği bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından fabrikadan çıkarılan 4 kişinin cenazelerinin, Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Kocaeli'deki yangın

- Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Çayırova ilçesinde bir fabrika ve lojistik deposunda çıkan, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi

Kocaeli'de yangın

Kocaeli'de yangın

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını
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Anahtar Kelimeler:
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Kocaeli yangın

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