HABER

Kocaeli'deki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:21 | Son Güncelleme

Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangınla ilgili aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangınla ilgili aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralarında fabrika ortaklarıyla işletmede çalıştırılmak üzere yabancı uyruklu kişileri getiren kişinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, gerekli işlemler için emniyette götürüldü.

Öte yandan Kocaeli itfaiyesi 4 araçla fabrikadaki soğutma çalışmasını sürdürüyor.

- Olay

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin, 30'a yakın araçla 5 bölgeden yürüttüğü yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.

Daha sonra binaya giren itfaiye ekipleri üçüncü katta 4 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Yangında yaralanan 5 kişi ise çevre hastanelere kaldırılmıştı.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştüKorkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü
Çanakkale’de feribot kuyruğu 2 kilometreye ulaştıÇanakkale’de feribot kuyruğu 2 kilometreye ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli yangın

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de Lindos Adası açıklarında deprem!

Akdeniz'de deprem!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Bakanlıktan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı

Firariydi! Çalılıkların arasında yakalandı

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Bakan Akar'dan sınır güvenliği açıklaması

Bakan Akar'dan sınır güvenliği açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.