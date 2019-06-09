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Kocaeli'deki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 01:18 | Son Güncelleme

Şüphelilerden fabrika ortağı olan iki kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden fabrikanın ortağı iki kişi tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınarak dün Gebze Adliyesi'ne çıkarılan aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 4 şüphelinin savcılık sorgulamaları tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden fabrika ortakları M.G. ile F.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin 30'a yakın araçla 5 bölgeden yürüttüğü yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.

Daha sonra binaya giren itfaiye ekipleri üçüncü katta 4 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Yangında yaralanan 5 kişi ise çevre hastanelere kaldırılmıştı.

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Çayırova Kocaeli'deki yangın

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