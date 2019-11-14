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Kocaeli'deki "zimmet davası"nda 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

Kocaeli'deki "zimmet davası"nda 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir lastik fabrikasında, yaklaşık 6,8 milyon lirayı zimmetine geçirdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Yusuf T. ile tutuksuz sanıklar H.A, F.K. ve T.Ş. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmadaki mütalaasını tekrar ederek, 7188 sayılı yasa değişikliği uyarınca atılı suç yönünden uzlaştırma işlemlerinin yürütülmesine yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verilmesini istedi.

Firma avukatı da daha önceki sözlü ve yazılı beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talebinde bulundu.

Söz verilen sanık Yusuf T, uzun süredir tutuklu olduğunu ifade ederek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların eylemlerinin TCK'nın 155/2 maddesi kapsamında kalması ihtimaline binaen, 7188 sayılı yasa değişikliği uyarınca atılı suç yönünden uzlaştırma işlemlerinin yürütülmesine yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Şubat 2020'ye erteledi.

- Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı 10 Ekim'de açıkladığı esasa ilişkin mütalaasında, fabrikada bordro şefi olarak görev yapan sanık Yusuf T'nin, şirketin maaş ve benzeri ücret ödemelerini gerçekleştirirken kendisi ve diğer sanıkların hesabına para yatırılmasını sağladığı ve sanıkların bu yolla şirketten 6 milyon 860 bin 353 lira haksız menfaat temin ettikleri ve sahteliği iddia olunan belgelerin "aldatıcılık" kabiliyetlerinin bulunduğunun bildirildiği hususlarının sabit görüldüğünü ifade etmişti.

Savcı, sanık Yusuf T'nin işlemiş olduğu "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından TCK'nin ilgili maddeleri gereğince 3 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına, sanıklar H.A, F.K. ve T.Ş'nin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıl üçer aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini istemişti.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yusuf Türk'ün ilk sorgusunda suçu kabul ettiği aktarılarak, "Sanık ifadesinde, 2014'ten itibaren internet üzerinden yurt dışı kaynaklı bahis oynamaya başladığını, önceleri kendi parasıyla oynadığını, birikimi ve kredi olanakları kapanınca fabrika çalışanlarının isimlerini ve hesaplarına, maaş ve diğer ödemeleri üzerinden bordroda istediği değişiklikleri yapıp, hak ettiklerinden fazla paranın yatırılmasını sağladığını, fabrikadaki onay sürecinden sonra paraların hesaplara yatırılmasını sağladığını, daha sonra fazla para yatırılan personeli arayarak, fazla yatırılan paraların belirlediği hesaba ve bazı miktarları da diğer şüphelerin hesabına yatırılmasını istediğini belirtti." ifadeleri yer alıyor.

Sanık Yusuf T'nin, yaklaşık 250 kişinin hesabını bu şekilde kullanmış olabileceğini anlattığına yer verilen iddianamede, fabrikanın kasasından yaklaşık 6,8 milyon liranın zimmete geçirildiğinin belirlendiği belirtiliyor.

İddianamede, biri tutuklu 4 sanık hakkında 21 yıl 3'er ay hapis cezası talep ediliyor.

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