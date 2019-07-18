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Kocaeli'deki zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, pazartesi günü D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 34 HR 2299 plakalı otomobil sürücüsü Uğur Aksu (24), tedavi gördüğü özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sırasında genç sürücünün yanında bulunan annesi Rukiye Aksu'nun ise Gebze Fatih Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

- Olay

Pazartesi günü Hereke D-100 kara yolunun İstanbul istikameti tünel mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil, servis minibüsü ve Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti.

Kazada, aralarında Uğur Aksu ve annesi Rukiye Aksu'nun da olduğu 6 kişi yaralanmıştı.

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Kocaeli trafik kazası

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