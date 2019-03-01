Kocaeli'den 25 ülkeye yerli diş implantı ihracatı

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu yapay diş kökleri geliştiren Türk firması DTI İmplant, ihracat yaptığı ülke sayısını, ABD ile 25'e çıkardı. Kocaeli'deki Marmara Teknokent'te (MARTEK) faaliyet gösteren DTI İmplant, TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile geliştirdiği kuru SLA yüzeyli yerli yapay diş kökleri için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. Böylece, yerli implantta ABD'ye yapmayı planladığı ihracatta önemli bir engeli aşan firma, ürünlerini dünyanın dört bir yanına sattığı ülkeler arasına ABD'yi de dahil etti. ABD'de yılda 5 milyon olan implant kullanımının ilk etapta yüzde 5'ine talip olan Türk firması, yıl içerisinde değeri 5 milyon dolar olan 50 bin adetlik yapay diş kökleri satışının ilk etap gönderimini gerçekleştirdi. - Ürünün raf ömrü, emsallerinin 5 katı DTI İmplant Genel Müdürü Dr. Talat Buğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın, TÜBİTAK MAM Serbest Bölgesi'nde diş implantları yaptıklarını ifade ederek, implantları SLA veya SLA aktif yüzey olarak ürettiklerini söyledi.

TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Buğur, "Ar-Ge sonucunda elde ettiğimiz çıktıları üretime realize ediyoruz. Şu ana kadar 24 ülkeye olan ihracatımızı bugün 25 ülkeye çıkardık. Bugün ABD'yi de ihracat yaptığımız ülkelere ekledik. Bugün buradan Türkiye ve ABD arasındaki ilk diş implantı gönderimini gerçekleştirmiş oluyoruz." diye konuştu. Talat Buğur, diş implantlarının çene kemiğine yerleştiğini anlatarak, bunlara belirli bir zaman sonra diş protezleri yapıldığını dile getirdi. Geliştirdikleri ürünün teknolojisinden bahseden Buğur, şöyle devam etti: "Bizim burada 'DTI Active' diye nitelediğimiz ürün, implantların çene kemiğindeki protez aşamasına çok daha hızlı geçmesini sağlıyor. Bu teknolojide dünyada 4-5 firmanın ürettiği ürünler var fakat bunların raf ömrü bir yıl ve ıslak bir ortamda ürünün tedarik edilmesi söz konusuyken biz bunu kuru olarak elde ettik. Bu da dünyada sadece bizde olan bir teknoloji. Ürünümüzün raf ömrü 5 yıl olmasından dolayı gerek hekimlerimiz gerekse uluslararası ticaret anlamında bize çok büyük bir artı sağlıyor. Bu elde ettiğimiz teknolojiyle hastalarımızın diş protezlerine sahip olma süresini daha da kısaltıyor."

- "Ürünlerimiz çok kısa zamanda ABD'lilerin kullanımında olacak" ABD'ye daha önce diş implant ihracatının yapılmadığına işaret eden Buğur, bugün bunu başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Buğur, ABD'de yılda 5 milyon diş implant kullanıldığını belirterek, bu ülkeye yıl içerisinde 50 bin implant satışını içeren anlaşmayı yaptıklarını kaydetti. Anlaşma kapsamında sevkiyatın başladığını dile getiren Buğur, "ABD'de ilk etapta birkaç yıl içerisinde yüzde 5'lik bir pazara sahip olmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz ürünler yüksek katma değerli ve biyoteknolojik. Biz Türkiye'nin stratejik açıdan da önemli bir firmasıyız. Burada önemli olan, hacimsel oranda küçük olan paketlerin maddi değeri çok yüksek. O yüzden de Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması anlamında biyoteknoloji olsun yüksek katma değerli ürünler olsun bunlara öncelik verilmesi lazım." Buğur, kaliteli ürünleri üretip, uygun fiyata son tüketiciye ulaştırmaya çalıştıklarını aktararak, kalite ve fiyat dengesinde firma olarak çok büyük artılarının olduğunu bildirdi.