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Kocaeli'den CERN'e bağlandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 20:38 | Son Güncelleme

Kocaeli Bilim Merkezi, binlerce öğrencinin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ndeki deneylere canlı bağlandığı International Masterclass Etkinliği’ne ev sahipliği yaptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Bilim Merkezi, her yıl 52 ülkeden binlerce öğrencinin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde yapılan deneylere canlı bağlanarak bilim insanlarıyla görüştüğü International Masterclass Etkinliği’ne ev sahipliği yaptı.

Bilim Merkezinde düzenlenen etkinliğe, farklı okullardan 30 lise öğrencisi katıldı.

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alper Hayreter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının ilk etkinliğini Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirdiklerini belirterek, bu etkinliğe farklı ülkelerden grupların eş zamanlı olarak katıldığını belirtti.

Öğrencilerin fizik alanına ilgi duymasını amaçladıklarını vurgulayan Hayreter, şunları söyledi:

"Bizim bu etkinliğe katılım sağlamada en temel amacımız üniversite çağına gelmiş gençlere parçacık fiziği ile ilgili bilgiler vermek ve alana dair yapılan çalışmalara katılmaları için cesaretlendirmektir. Bu etkinlik sayesinde CERN ve orada yapılan işleri de tanıtmış oluyoruz. Bilimsel gelişmelerin büyük bir organizasyon ve iş birliği içerisinde yapıldığını göstermiş oluyoruz."

Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Başaran da Kocaeli'den dünyanın bilim merkezi olan CERN'e bağlanmanın heyecan verici olduğunu belirterek, bu tip organizasyonların artmasının Türkiye'nin daha gelişmiş bir ülke olmasının önünü açacağını dile getirdi.

Yazılım mühendisi olmak istediğini aktaran Başaran, "İnsanların bu tip etkinliklere özendirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda hem yazılım sektöründe hem savunma sanayi sektöründe bu tip çalışmaların katkılarıyla önemli atılımlar gerçekleştireceğine inanıyorum." diye konuştu.

İstanbul, Ankara ve farklı şehirlerden 30 öğrencinin katıldığı etkinlik sonunda katılımcılar, dünyanın farklı yerlerindeki diğer katılımcılarla deneyimlerini video konferanslar aracılığı ile paylaştı ve CERN’de bulunan bilim insanlarına da sorularını iletme imkanı buldu.

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