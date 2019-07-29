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Kocaeli'den Hakkari'ye gelen öğrenciler Vali Akbıyık'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Damla Projesi' kapsamında Kocaeli'den gelen 38 öğrenci, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Kocaeli'den Hakkari'ye gelen öğrenciler Vali Akbıyık'ı ziyaret etti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Damla Projesi' kapsamında Kocaeli'den gelen 38 öğrenci, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Kocaeli'den gelen öğrencileri makamında kabul etti. Öğrencilerin ziyaretine, Gençlik Spor il Müdürü Reşit Güldal da eşlik etti. Öğrencilere, Hakkari'nin doğal güzelliklerini ve yöre insanının misafirperverliğini anlatan Vali Akbıyık, kentin ülkenin ender güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "Hakkari coğrafyası, dağlarıyla, kilimiyle, balıyla, insanıyla, kültürüyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Tabi Hakkari'nin imajı biraz negatif. Ama gerçek öyle değil tabi .Kocaeli'de günlük hayat nasıl devam ediyorsa buradakiler de öyle devam ediyor. Gayet mutlular. Hiçbir sorun sıkıntı yok. Belki sınır bölgelerinde zaman zaman olabiliyor. Çünkü Hakkari'nin İran ve Irak ile 343 kilometre uzun bir sınırı var. Yüzde 80'i dağlık bir alan. Türkiye'nin en güzel dağları burada. Sizleri misafir etmekten çok mutlu olduk. İnşallah burada edindiğiniz arkadaşlıklar, ilişkileriniz devam eder, birbirilerinizle görüşürsünüz. İnşallah sizler okuyup öğretmen, doktor, kaymakam olarak buraya gelirsiniz" dedi.
Öğrenciler ise, Hakkâri’nin düşünüldükleri gibi bir yer olmadığını, aksine çok güzel bir şehir ve insanlarının misafirperver olduğunu anlattı.
Vali Akbıyık, kendisini ziyaret eden öğrenci ve beraberindeki öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi. Öğrenciler de Akbıyık'a çiçek takdim etti.
Yaklaşık bir haftadır Hakkari ve ilçelerindeki tarihi ve coğrafi mekanlarını gezen öğrenciler, bugün memleketlerine uğurlanacak.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'den Hakkari'ye gelen öğrenciler Vali Akbıyık'ı ziyaret ettiKocaeli'den Hakkari'ye gelen öğrenciler Vali Akbıyık'ı ziyaret ettiKocaeli'den Hakkari'ye gelen öğrenciler Vali Akbıyık'ı ziyaret etti

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