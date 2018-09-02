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Kocaeliler yaz sıcağında Maraş dondurmasıyla serinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında İzmit'te vatandaşlara 1 ton dondurma ikram edildi

KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında İzmit'te 1 ton dondurma dağıtıldı.

Festival kapsamında birçok kenti ziyaret eden dondurma tırının son durağı İzmit'teki Sekapark oldu. Kurulan platformda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'in kestiği ilk diliminin ardından vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtıldı.

Dondurma tırına özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterirken, uzun kuyruklar oluştu. Etkinlikte 1 ton dondurma dağıtılırken ustaların yaptığı şovlar, beğeni topladı.

Festival kapsamında 2 Ağustos'tan itibaren tır ile şehir şehir gezen Kahramanmaraşlı dondurma ustaları, şu ana kadar 32 merkezde, 30 tondan fazla dondurmayı ücretsiz dağıttı.

Toplamda 50 ton dondurma dağıtması planlanan tır, 4 Eylül'de Sakarya'ya uğrayacak.

Etkinliğe katılan Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmit Bulut da vatandaşlara dondurma ikram etti.

Festival yetkilisi Şaban Yumruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival ile Kahramanmaraş'ın marka değeri en yüksek ürünlerinden dondurmanın, dünya çapında rekabet gücünün ve bilinirliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Maraş dondurması

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