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Kocaeli'nde 11 yıldır kayıp anne ve kızının cesetleri aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan, o tarihte 35 yaşında olan Meryem Tahnaz ve kızı 8 yaşındaki Melike Tahnaz'ın cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine, bölgede kadavra köpeği 'Melone' ile arama çalışması başlatıldı.

Kocaeli'nde 11 yıldır kayıp anne ve kızının cesetleri aranıyor

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan, o tarihte 35 yaşında olan Meryem Tahnaz ve kızı 8 yaşındaki Melike Tahnaz'ın cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine, bölgede kadavra köpeği 'Melone' ile arama çalışması başlatıldı.
Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz yaklaşık 11 yıl önce kayboldu. Harun ve Havva Palu çifti, 2011'de polise yaptığı ihbarda kızları Meryem Tahnaz ve torunu Melike Tahnaz'ın öldürülüp cesetlerinin Tütünçiftlik bölgesine gömüldüğünü söyledi. Bunun üzerine o tarihte Tütünçiftlik sahilinde iş makineleriyle yapılan aramada sonuç çıkmadı.
Kayıp Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer geçen gün katıldığı TV kanalında anne ve kızının cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü ve yeri bildiğini söyledi. Bu iddianın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün kadarva köpeği 'Melone' ve iş makinesiyle bölgeye giderek ikinci kez arama çalışması başlattı. Çalışmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'nde 11 yıldır kayıp anne ve kızının cesetleri aranıyorKocaeli'nde 11 yıldır kayıp anne ve kızının cesetleri aranıyorKocaeli'nde 11 yıldır kayıp anne ve kızının cesetleri aranıyorKocaeli'nde 11 yıldır kayıp anne ve kızının cesetleri aranıyor

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