HABER

Kocaeli'nde 2018 yılında iş kazalarında 81 işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 14:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyeleri, 2018 yılında Kocaeli genelinde meydana gelen iş kazalarında 81 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kocaeli'nde 2018 yılında iş kazalarında 81 işçi öldü

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyeleri, 2018 yılında Kocaeli genelinde meydana gelen iş kazalarında 81 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kocaeli İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyeleri bugün öğle saatlerinde İzmit yürüyüş yolu üzerinde bir araya gelerek son dönemlerde artan işçi ölümlerine tepki gösterdi. 2018 yılında Türkiye genelinde bin 923, Kocaeli'de ise 81 işçinin iş kazalarından dolayı hayatını kaybettiğini açıklayan Meclisi üyesi Gizem Güzel, "Son 5 yıl içinde ilimizde en az 360 insanımızı iş cinayetlerine kurban verdik. Bu sayıyla Kocaeli, nüfusa orantılı olarak Aydın ve Manisa’dan sonra en fazla iş cinayetinin yaşandığı 3'üncü il olmuştur" dedi.
EN FAZLA ÖLÜM GEBZE'DE
İş kazalarından dolayı hayatını kaybeden işçilerin Kocaeli dağılımından da söz eden Güzel, 2018 yılında en fazla ölümün 17 işçinin hayatını kaybettiği Gebze ilçesi olduğunu belirterek, İzmit'te 12, Darıca'da 9, Derince'de 8, Kartepe'de 7, Gölcük ve Körfez'de 6, Başiskele, Çayırova, Dilovası ve Hereke'de 3, Kandıra ve Karamürsel'de ise 2 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İş kazalarının önlenebilmesi için işveren ve hükümet yetkililerinin önlem alması gerektiğini vurgulayan Güzel, "Her yıl adeta bir savaşın ağır sonuçlarını anlatır gibi işçi ölümlerini anlatıyoruz. Bu ölümlerin önlenmesi örgütlenme ve mücadele meselesidir. Bizler bu ölümlerin azalması için yetkililerin bir an önce gereken önlemleri almasını istiyoruz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Kocaeli'nde 2018 yılında iş kazalarında 81 işçi öldüKocaeli'nde 2018 yılında iş kazalarında 81 işçi öldüKocaeli'nde 2018 yılında iş kazalarında 81 işçi öldüKocaeli'nde 2018 yılında iş kazalarında 81 işçi öldü

PARTNERTürkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!Türkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!
Avcıların 'mühre' olarak kullandığı ördeklere el konduAvcıların 'mühre' olarak kullandığı ördeklere el kondu
Çanakkale'de yağmurların ardından deniz keyfiÇanakkale'de yağmurların ardından deniz keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

TSK duyurdu! 4 DEAŞ'lı sınırda yakalandı

TSK duyurdu! Sınırda yakalandılar

Türk tır şoförüne idam kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.