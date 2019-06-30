-  KOCAELİ'NDE BAŞLAYAN KOVALAMACA İSTANBUL'DA SONA ERDİ

- Polislerin şüpheliyi durdurmak için aracına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ--İSTANBUL-DHA

Kocaeli'nde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişi ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ekipler kaçan aracı arkadan çarparak durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine silah çekince bacağından vurularak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli ekipleri uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı. Şüpheli, aracıyla hareket ettiğinde polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul Sancaktepe'de son buldu.

POLİS KAÇAN ARACA ÇARPARAK DURDURDU

Polis ekipleri kaçan araca arkadan çarptı. Şüpheli yaya olarak kaçmak istedi ve polis ekiplerine silah çekti. Polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.