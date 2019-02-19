HABER

Kocaeli’nde cinayetten aranan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

Kocaeli’nde 2013 yılında işlenen cinayetin ardından hapis cezası onan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Barlar Sokağı’nda 5 Ekim 2013 tarihinde meydana geldi.

Kocaeli’nde cinayetten aranan şahıslar yakalandı

Kocaeli’nde 2013 yılında işlenen cinayetin ardından hapis cezası onan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Barlar Sokağı’nda 5 Ekim 2013 tarihinde meydana geldi. Kocaelispor’un taraftar grubu Hodri Meydan’ın tribün liderlerinden Tuna Durmaz (35), bar çıkışı başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede 60 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir kişi serbest bırakılırken Gürkan B. sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gökhan D. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden şahıslardan tutuksuz yargılanan Gökhan D. (36) görülen son duruşmada 12 yıl 6 ay, Gürkan B. (34) ise cinayete yardım ve iştirak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan şüphelilerden Gökhan D., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahsılar Büro Amirliği tarafından Körfez ilçesinde, Gürkan B. ise İzmit’te Motosikletli Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nde cinayetten aranan şahıslar yakalandı

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.