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Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma kapandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

KOCAELİ- Sakarya karayolu, şiddetli yağış sonrası sel suları ve sürüklediği çamur nedeniyle Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi mevkiinde ulaşıma kapandı.

Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma kapandı (1)

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ- Sakarya karayolu, şiddetli yağış sonrası sel suları ve sürüklediği çamur nedeniyle Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi mevkiinde ulaşıma kapandı. Yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kocaeli'de öğleden sonra aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli-Sakarya D-100 karayolunun, Eşme mevkisi sel sularıyla doldu, çamurla kaplandı. Araçlar yolda kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sel suları, Eşme'de bulunan vahşi depolama alanındaki çöpler de Sapanca Gölü'ne indi

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Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma kapandı (1)Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma kapandı (1)Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma kapandı (1)

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