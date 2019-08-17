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Kocaeli'nde dolu yağdı, TEM Otoyolu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

  Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle su baskınları yaşandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle su baskınları yaşandı. TEM Otoyolu Dilovası ilçe geçişi sel suları nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, fındık büyüklüğünde dolu yağdı.
Öğle saatlerinde Kocaeli genelinde etkili olan sağanak yağmur yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, yollar su altında kaldı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde araçlar yollarda oluşan su birikintileri ve yoğun yağış nedeniyle güçlükle ilerledi. TEM Otoyolu Muallimköy mevkiinde sel suları nedeniyle ulaşım durdu. Yolda yapılan çalışma sonucu trafik tek şeritten ulaşıma açıldı.
AHIRDA MAHSUR KALDILAR
Dilovası’nda yoğun yağışta ahıra sığınan iki kişi sel sularının gelmesiyle ahırdan çıkamayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipleri 2 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
Yağışın ardından Dilovası ilçesinde dolu yağışı meydana geldi. Dilovası rampasında yolun bir bölümü beyaza bürüdü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle araçlar yol kenarında bekleme yaparak dolu yağışının bitmesini bekledi. Ayrıca selle gelen taşlar ve birikintiler nedeniyle Dilovası Rampası D-100 Karayolu geçişinde ulaşım güçlükle sağlandı.
Yağmur yağışı Kocaeli'nin Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde de etkili oldu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle yollar sularla kaplandı. Tıkanan mazgallar nedeniyle suyla kaplı caddelerde araçlar güçlükle ilerledi. Bazı işyerlerini su basarken, esnaflar işyerlerine giren suları temizledi.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL
Kocaeli Büyükşehir Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından, "Hava muhalefeti sebebiyle deniz ulaşım seferlerimizden Hereke, Karamürsel seferleri hariç seferlerimiz iptal edilmiştir" şeklinde açıklama yapıldı.

Görüntü Dökümü
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-Dolu görüntüleri
-Sağanak yağış
- Sel suları
-Vatandaşlarla röp

HABER: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-KAMERA:Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA)

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