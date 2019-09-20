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Kocaeli'nde ekip otosu devrildi: 2 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 17:54 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polis aracının kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru hafif yaralandı.

Kocaeli'nde ekip otosu devrildi: 2 polis yaralı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polis aracının kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru hafif yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Darıca'ya bağlı Nenehatun Mahallesi Atmaca Sokak'ta meydana geldi. Aldıkları ihbar üzerine olay yerine giden polis memurlarının 41 A 0113 plakalı aracı, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, polis memurları M.D. ve Ö.D.Ö., hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı polisleri ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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