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Kocaeli'nde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 12:48 | Son Güncelleme

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 14 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından bugün sabah saatlerinde Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 1 muvazzaf üsteğmen, 1'i muvazzaf 2 teğmen, 3'ü muvazzaf 6 astsubay ve üsteğmen iken görev değişikliği yapan 1 sivil kişi olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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