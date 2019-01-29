Kocaeli’nde FETÖ/PDY şüphelileri adliyede

Kocaeli’nde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 askeri personel adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 askeri personel hakkında gözaltına alındı. Kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 11 askeri personel, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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