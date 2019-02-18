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Kocaeli'nde 'Hayalet konteyner' operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'nde, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yapan suç çetesi çökertildi.

Kocaeli'nde, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yapan suç çetesi çökertildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin birçok suçtan sabıkasının bulunduğu belirtildi.
İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, ihbar üzerine internet siteleri üzerinden konteyner satışı yaparak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeyi takibe aldı. Polisin 'hayalet konteyner' adını verdiği operasyonda Kocaeli'nin yanısıra Ankara, Adana, Antalya, Bolu, Muğla, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aksaray ve Kütahya'da da aynı yöntemle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.
Kocaeli'nde bu yöntemle 14 kişiyi dolandırdıklarını belirleyen polis ekipleri paraların yatırıldığı hesap numaralarının sahipleri ve onların irtibatta bulundukları kişileri takibe aldı. Şüphelileri yakalamak için geçen 12 Haziran'da takip başlatıldı. Yapılan incelemede Y.M. ve S.B isimli şüpheli şahısların farklı internet siteleri üzerinden 'satılık konteyner' ilanı verdikleri ve konteyner almak isteyen vatandaşlara bankadan hesap açtırıp dolandırdıkları tespit edildi.
ÇOK SAYIDA SUÇA KARIŞMIŞLAR
Polisin 4 gün önce Kocaeli ve Sakarya ilinde yaptığı eş zamanlı operasyonda S.B.(30), Y.M.(35), D.T.(27), H.A.(39), A.M.K(21), ve T.Y.(22) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 10 adet cep telefonu ve 1 adet banka hesap cüzdanı ele geçirildi. Çete liderinin 32 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.B , yardımcısının ise 30 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve 7 ayrı suç ile 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.M olduğu belirlendi. Yakalanan D.T 'nin 5 ayrı suçtan, H.A'nın 5 ayrı suçtan, A.M.K'nın 14 ayrı suçtan ve T.Y'nin ise 4 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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