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Kocaeli'nde sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nde, sağanak etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi'nde, ana su şebeke hattının patlamasıyla yol çöktü.  Kentte saat 07.00 sıralarında başlayan yağmur, şiddetli yağışa dönüştü.

Kocaeli'nde sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü

Haluk TURGUT- Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nde, sağanak etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi'nde, ana su şebeke hattının patlamasıyla yol çöktü.
Kentte saat 07.00 sıralarında başlayan yağmur, şiddetli yağışa dönüştü. Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi üzerindeki İSU'ya ait ana su şebeke hattının patlaması sonucu yol çöktü. İzmit merkezde bulunan garın önündeki caddeyi de su bastı. Sürücüler, yollarda güçlükle ilerledi.

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Kocaeli'nde sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktüKocaeli'nde sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktüKocaeli'nde sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktüKocaeli'nde sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü

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