Kocaeli’nde terör operasyonu: 13 gözaltı

Kocaeli’nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyetler yürüten 13 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yapan ve örgütsel faaliyetler yürüten şahıslara yönelik çalışma başlattı. İstihbarat faaliyetlerinin ardından şahıslara yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 13 terör örgütü yandaşı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.



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