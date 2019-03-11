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Kocaeli’nde uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nde sokaklarda uyuşturucu sattığı tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Olay Kocaeli’nde 10 Mart tarihinde meydana geldi.

Kocaeli’nde sokaklarda uyuşturucu sattığı tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay Kocaeli’nde 10 Mart tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri ve Gebze grup amirliği tarafından Kartepe, Derince, Darıca ve İzmit ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, satıcı konumundaki 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şahıstan 1’i Gebze Adliyesi’ne, 5’i Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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