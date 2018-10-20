Kocaeli'nde yeri unutulan mezarlar akıllı telefonla bulunuyor

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nde akıllı telefon uygulaması sayesinde yıllar içerisinde yeri unutulan mezarların yeri bulunuyor. Uygulama içerisinde navigasyon ile arama yapılan kabrin başına kadar gidilebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İOS ve Android tabanlı akıllı telefonlar için hayata geçirilen uygulama sayesinde, Kocaeli'deki tüm mezarların yerleri bulunabiliyor. Mezarlıkların her gün büyümesi sebebiyle mezar yerlerinin karıştırılması ve insanların yakınlarının kabrini bulamaması sebebiyle başlatılan proje kapsamında, Kocaeli'nin 12 ilçesindeki toplam 73 ana mezarlıktan 17'sinde tüm mezar taşları tek tek fotoğraflandı. Vatandaşlar uygulamayı telefonuna yükledikten sonra merhumun ismini arama ekranına yazıyor, önce mezar taşının fotoğrafını görüp ardından harita ile kabrin başına kadar yönlendiriliyor. Şu ana kadar İzmit, Derince, Gölcük ve Körfez ilçelerinde bulunan 17 mezarlıkta yaklaşık 120 bin mezar taşı fotoğraflanarak sisteme yüklendi. '120 BİN MEZARIN KAYDI VAR' Uygulamanın üretim sürecini anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Zafer Sevil, Kocaeli'de 2016 yılında bu sistemi denemeye başladık, vatandaşlarımızın ciddi talepleri oluyordu. Kocaeli'deki defin sayıları oldukça fazlalaşmıştı eski mezarlar vardı insanlar bu mezarların doğru düzgü kayıtları olmadığı için tam anlamıyla net bir yer bulmakta sıkıntı yaşıyorlardı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndaki arkadaşlarla oturduk bu sistemi geliştirdik ve bunu tamamen yerli imkanlarla kendi imkanlarımızla yaptık. 120 bin mezarın kaydını aldık bu kayıtlarda önemli olan nokta şu, vatandaşlarımız mezarlığı değil mezarı buluyorlar. Vatandaşlar mezarlığa geldiğinde binlerce kabir var; kendi ailesi, akrabası, arkadaşının mezarı nerede bilmiyor bulması zor oluyor hatta yeni definler olduğu zaman karışıyor ama bu sistemle vatandaş direk telefonundan konum bularak mezar başına kadar o konumla ilerliyor ve mezarı çok rahat bir şekilde buluyor. 1960 yıllarında annesinin veya babasının mezarını kaybetmiş daha sonra bu sistem sayesinde mezarını yeniden bulan birçok insan var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak mezarlıkta yapılan bu hizmet, Türkiye'de ilk olan bir hizmet. Birçok ilde bu program kullanılıyor fakat bizim uygulamamızın en önemli farkı her mezarın yani kayıtlı olan 120 bin mezara tek tek konum vermiş olmamız ve vatandaşı mezarını başına kadar yönlendiriyor olmamız. Bu sistem sayesinde mezarını çok kolay bulabiliyor şeklinde konuştu. 'UYGULAMA SAYESİNDE MEZARIMIZI BULUYORUZ' Uygulamayı kullanarak yakınının mezarını bulan Tacettin Demirel, Bu uygulama bizim için çok büyük bir kolaylık oldu. Eskiden bayramlarda seyranlarda yakınlarımızın mezarına geldiğimiz zaman mezar yerini bulma sıkıntısı oluyordu kalabalıktan dolayı. Görevli arkadaşlar da burada kalabalık olduğu için herkesin sorununa yetişemiyorlardı. Bizler de yer aramak zorunda kalıyorduk. Özellikle uzak akrabalarımızın yerlerini bulamıyorduk. Uygulamaya isim ve soy isim yazdığımız zaman bana direkt mezar yerinin rotasını oluşturuyor. Bunu yürüyerek ya da araçla hatta şehir içi otobüslerde dahil rota oluşturuyor. O rota üzerinden burada mezarımızın yanına kadar gelip mezarımızı bulabiliyoruz dedi. 'ESKİDEN MEZAR YERİNİ BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORDUK' Eskiden yakınlarının mezarını bulmakta zorlandığını söyleyen Emine Kar, Daha önce bütün mezarlıkların aralarını geziyorduk, arıyorduk mezarlarımızı. Kendi yakın akrabalarımızın mezarlarını biliyor olsak da uzak akrabalarımızın mezarlarını bulmak için epey uğraşıyorduk. Bu uygulamayla çok kolay oluyor otobüsle bile gelsen seni ona en yakın yerde indiriyor ve oradan en kısa rotayla mezarına kadar gidiyorsun uygulama çok güzel olmuş emeği geçenlere teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

