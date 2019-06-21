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Kocaeli’ndeki sel hasara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 19:41 | Son Güncelleme

Kocaeli Kartepe’de bazı mahallelerde etkili olan yoğun yağış kısa sürede sele dönüşerek hasara yol açtı.Yurdun büyük kısmında etkili olan sağanak yağış Kocaeli’nin Kartepe ilçesini de etkisi altına aldı.

Kocaeli’ndeki sel hasara neden oldu

Kocaeli Kartepe’de bazı mahallelerde etkili olan yoğun yağış kısa sürede sele dönüşerek hasara yol açtı.
Yurdun büyük kısmında etkili olan sağanak yağış Kocaeli’nin Kartepe ilçesini de etkisi altına aldı. İlçe genelinde yaşanan yoğun yağış sonrasında dereler taştı. Taşan dereler sebebiyle Kocaeli-Sakarya D-100 karayolunda trafik bir süreliğine iki yönlü olarak kapanmıştı. Öğlen saatlerinde etkisini gösteren yağış Avluburun Mahallesi’nde de sele dönüştü. Yoğun yağış sonrası sel suları mahallede hasara yol açtı. Yağışla birlikte yüksek kesimlerden odun, taş ve kaya parçalarını önüne katarak gelen sel, mahalle yolları ve ekili alanlara da kısmen zarar verdi. Şiddetli yağış nedeniyle evlerine sığınan vatandaşlar mahalle meydanından geçen sel anını cep telefonuyla çekti. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler felaketi gözler önüne serdi.

Kocaeli’ndeki sel hasara neden oldu

Kocaeli’ndeki sel hasara neden oldu

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