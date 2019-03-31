Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Bünyamin Çiftçi kazandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bünyamin Çiftçi kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bünyamin Çiftçi 35 bin 597, CHP adayı Selahattin Kaya 13 bin 735, İYİ Parti adayı İlhami Bayrak 9 bin 474 oy aldı.

-Çiftçi'nin öz geçmişi

Çiftçi, 1976 yılında Giresun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Çiftçi, serbest inşaat mühendisliği yapmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği görevinde bulunan Çiftçi, AK Parti Çayırova Kurucu İlçe Başkanlığı yaptı. Çiftçi, evli ve 3 çocuk babasıdır.

