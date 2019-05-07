Kocaeli’nin tatil merkezi yolunda havadan denetim

Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin yaz turizm merkezi olan Kandıra sahillerine giden yollarda yaz ayları boyunca jandarma ekiplerince havadan ve karadan denetim yapılacak. Helikopterle yapılan denetimde 9 araç tespit edilerek ceza kesildi.

Karadeniz kıyısında Mavi Bayraklı sahilleri bulunan Kandıra yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrarken, jandarma ekipleri de yollarda trafik denetimlerini artırdı. Jandarma sorumluluk alanında bulunan, İzmit ile Kandıra arasında ulaşımı sağlayan D-605 Karayolu’nda helikopterle havadan ve karadan denetim yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı’na ait Sikorsky S70 helikopter içerisindeki görevliler, 40 kilometrelik yolda kural ihlali yaptığı tespit edilen araçları, yol kenarlarındaki denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine telsiz ile bildirdi. Jandarma ekipleri, helikopterdeki ekiplerin bildirdiği araçları durdurdu. 9 araca 'Sağ şerit veya bankette uygunsuz durumda bekleme', 'Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı', 'Tehlikeli şerit değiştirme', 'Hatalı sollama', 'Hız sınırını aşma', 'Yakın takip ve karayolunda zorunlu haller dışında duraklama' gibi ihlallerden ceza kesildi. Denetim kapsamında 254 araç denetlenirken, sürücülere Trafik Haftası konulu el broşürü dağıtıldı.

YAZ SEZONUNDA DENETİMLER ARTACAK

Yaz ayları boyunca jandarma ekipleri D-605 karayolunda, havadan helikopter ve drone ile karadan ise trafik timleri ile denetim yapacak. D-605 karayolunda Mobil Plaka Tanıma Sistemleri, Elektronik Denetleme Sistemleri ile D-650 karayolu 24 saat kontrol edilecek. D-605 karayolunda hız limiti 90 kilometre olarak belirlenirken, bu limit yerleşim yerlerinde 50 kilometre olarak belirlendi. Bu yıl artırılan tedbirlerle kazaların en aza indirilmesi planlanıyor.

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