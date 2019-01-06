HABER

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 15:19 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü.

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü. Pazar gününü fırsat bilenler, çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı.
Kocaeli'de kent merkezinde aralıklarla yağmur olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini gösterdi. Hafta sonunun keyfini çıkarmak isteyenler çocukları ile birlikte İzmit Kent Ormanı'na geldi. Karla kaplanan orman başka bir güzelliğe büründü. Vatandaşlar, ormanda yürürken, çocuklar ise kartopu oynayıp, kardan adam yaptı.
Ailesiyle birlikte hafta sonunu değerlendirmek için geldiklerini söyleyen Volkan Tayyare, "Evimizin olduğu yerde çok fazla kar yoktu. Çocuklar da kar olması için uzun zamandır hafta sonunu bekliyorlardı. Umuttepe'de kar olacağını tahmin ettik. O yüzden Kent Ormanı'na geldik. Çocuklarla beraber kardan adam yapıp, kartopu oynayacağız" dedi.
Kızı Zeynep ile birlikte kardan adam yapan Ahmet Selçuk Bahçıvan ise, "Hafta sonunu çocuklarla birlikte değerlendirmek için geldik. Güzel vakit geçiriyoruz. Kaymaya uygun değil ama kar topu ve kardan adam için gayet iyi. Güzel bir etkinlik oldu bizim için. Çocuklar da eğlendiler. Güzel vakit geçiriyorlar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründüKocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründüKocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründüKocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

PARTNERBikinili kutlama!Bikinili kutlama!
Yeşilköy'de haç çıkarma töreniYeşilköy'de haç çıkarma töreni
Sarıkamış şehitleri için 7'den 70'e 20 bin kişi karda yürüdü (2)Sarıkamış şehitleri için 7'den 70'e 20 bin kişi karda yürüdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

Yerel seçimlere günler kala çok konuşulacak telefon görüşmesi!

Ankara'da 7 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği ve Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması bekleniyor

Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Besni’de müze gibi kafe görenleri şaşırtıyor

Besni’de müze gibi kafe görenleri şaşırtıyor

Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Konya'da kocasını 'enişteyle' aldatan kadına büyük şok!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.