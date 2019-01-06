Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü. Pazar gününü fırsat bilenler, çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı.

Kocaeli'de kent merkezinde aralıklarla yağmur olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini gösterdi. Hafta sonunun keyfini çıkarmak isteyenler çocukları ile birlikte İzmit Kent Ormanı'na geldi. Karla kaplanan orman başka bir güzelliğe büründü. Vatandaşlar, ormanda yürürken, çocuklar ise kartopu oynayıp, kardan adam yaptı.

Ailesiyle birlikte hafta sonunu değerlendirmek için geldiklerini söyleyen Volkan Tayyare, "Evimizin olduğu yerde çok fazla kar yoktu. Çocuklar da kar olması için uzun zamandır hafta sonunu bekliyorlardı. Umuttepe'de kar olacağını tahmin ettik. O yüzden Kent Ormanı'na geldik. Çocuklarla beraber kardan adam yapıp, kartopu oynayacağız" dedi.

Kızı Zeynep ile birlikte kardan adam yapan Ahmet Selçuk Bahçıvan ise, "Hafta sonunu çocuklarla birlikte değerlendirmek için geldik. Güzel vakit geçiriyoruz. Kaymaya uygun değil ama kar topu ve kardan adam için gayet iyi. Güzel bir etkinlik oldu bizim için. Çocuklar da eğlendiler. Güzel vakit geçiriyorlar" diye konuştu.