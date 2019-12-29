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  4. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 14:31 | Son Güncelleme

Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 37 santimetreye ulaştı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 37 santimetreye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, 550 personel ve 225 araçla yağışın etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

İzmit'teki Umuttepe, Gölcük'teki Erikli Tepe Tabiat Parkı Yolu, Başiskele'deki Aytepe, Gebze'deki Pelitli, Körfez'deki İlimtepe-Belen yolu başta olmak üzere pek çok noktada karla mücadele ekibi görev yapıyor.

Yollarda buzlanmaya bağlı olumsuzlukların önüne geçilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe ilçesi aralıklarla süren kar yağışıyla beyaza büründü.

Samanlı Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezine ulaşımı sağlayan yolda karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, otel bölgesinde kar kalınlığı 37 santimetreye ulaştı.

Tüm pistlerin açık olduğu kayak merkezinde vatandaşlar, çeşitli aktivitelerle karın tadını çıkarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kartepe

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